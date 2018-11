Eduardo Santamarina confiesa que tocó fondo por el alcoholismo

Ciudad de México.- El actor Eduardo Santamarina abrió su corazón en el programa Hoy, en donde reveló que tocó fondo por el alcoholismo que vivió hace varios años, también se dispuso a confesar los detalles de esa etapa de su vida.

En la entrevista Eduardo Santamarina con ‘El Burro’ Van Rankin comentó: “desde hace muchos ayeres ya no tomo. Nosotros los doble A decimos que ‘solo por hoy’, nos conviene. Yo dejé el alcohol porque ya no lo disfrutaba. La diferencia entre un bebedor social y un alcohólico como yo, es que yo ya no puedo parar”.

Cuando ya la empiezas a padecer, ya tú solo porque es algo muy personal. Tú solo decides, nadie te puede decir quién es, eres o no. Toqué fondo claro. Fue una necesidad, un vacío y unas depresiones terribles”.

Santamarina señaló que tomaba tanto que incluso llegó un punto en que ya no recordaba las cosas.

Ya no te acuerdas de lo que hiciste el día anterior y dices ‘¿Qué pasa?’. Esas lagunas, te empiezan a caer muchos veintes y focos rojos que se prenden y dices ‘tengo que hacer algo’”.

Eduardo Santamarina reveló que su padre padeció el mismo mal y que incluso murió porque nunca dejó de tomar, hecho que se complicó con la diabetes que padecía.