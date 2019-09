Eduardo Santamarina, feliz de salir del machísmo que aprendió "desde niño"

Ciudad de México.- A pesar de que hace más de un año, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, enfrentaban una fuerte crisis matrimonial, misma que afrontaron asistiendo a terapia de pareja, hoy la vida para estos artistas ha cambiado por completo.

Santamarina ha aprendido con los años a ser mejor padre y esposo. Aunque el camino no ha sido fácil, hoy puede reconocer sus errores y decir que ha trabajado y sigue trabajando para lograr equilibrio en su vida.

A mí me costó muchos años entenderlo, uno le pone más inteligencia al asunto (de las relaciones). Yo estaba en la inconsciencia total , en una cosa de egos y machismo que uno empieza a aprender desde niño ."

Ahora que sus cinco hijos están un poco más grandes, los actores han podido dedicar más tiempo para ellos, de hecho, contó que el n de semana hicieron un viaje relámpago solos.

Hace tiempo estábamos en terapia de pareja y pues hay que hacer la tarea para el bien común y el bien propio, me pregunté ¿cómo me quiero ver en 80 años? ¿cómo la muñeca rota abandonada en un rincón? espero que no porque soy un hombre de familia y creo en la familia ".