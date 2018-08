Eduardo Yáñez afirma que no le agrada ser abuelo

Ciudad de México.- Luego del distanciamiento que vivió Eduardo Yáñez con su hijo, quien en su momento le reprochó no ser un buen padre, hoy la situación ha dado un giro favorable, luego de que su primogénito se convirtiera en papá de un niño.

A ocho meses del nacimiento del menor, el actor reveló que aún no se acostumbra a la idea de ser llamado abuelo.

Pero me imagino que cuando lo tenga en los brazos será diferente”, expresó.

Asimismo, confesó que, hasta este momento, no ha podido conocer a su primer nieto. “No he podido vivir ese momento porque he estado en México desde hace varios meses, primero buscando trabajo y ahora que lo encontré estoy trabajando”.

No obstante, reveló que ha podido verlo a través de algunas fotografías.

No tengo más conocimiento del asunto más que unas fotos que he visto por ahí, y una que otra comunicación con mi hijo al respecto. Él también está muy ocupado, ahora sí está sintiendo lo que tener que mantener a un hijo”, recalcó.

Al interrogarlo sobre el posible parecido que pueda tener el niño él, Eduardo manifestó: “Más bien, es güerito y se parece a su mamá”.

Aclarando que hoy en día se encuentra enfocado en su trabajo, el histrión afirmó que tras el incidente que sostuvo con un reportero el año pasado, mismo por el que enfrenta una demanda en Estados Unidos, ahora trata de llevar una relación cordial con la prensa.