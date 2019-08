Eduardo Yáñez apoya a Gabriel Soto ante su salida de 'El Gordo y La Flaca'

Ciudad de México.- Durante el programa Hoy se tocó el tema de que el actor, Gabriel Soto, se retiró del set de El Gordo y La Flaca, situación que su colega, Eduardo Yáñez estuvo totalmente de acuerdo y apoya, pues se le debía respeto.

Incluso mencionó que ya están en un momento que él y los demás compañeros actores se deben de defender ante tanto amarillismo por parte de la prensa que los mete en grandes chisme, y que se debería de volver al momento en que solamente eran los actores que a través de su trabajo entretenían al público y no con su vida privada.

Hay que recuperar esos tiempos donde el público nos veía, no como un ejemplo para ellos, pero si como una profesión de entretenimiento y que nosotros no representamos ningún mal para nadie más, no que entonces nos vemos en vueltos en estas tormentas que no tiene porqué suceder", agregó.