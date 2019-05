Eduardo Yáñez habla sobre su supuesto romance con Angélica Rivera

Ciudad de México.- En el pasado, Eduardo Yáñez y Angélica Rivera protagonizaron la telenovela Destilando amor, de Televisa; donde Rivera interpretó el papel de ’La Gaviota’.

Tiempo después, la actriz se casó con Enrique Peña Nieto, expresidente de México y se convirtió en la primera dama desde 2012 hasta 2018 para después anunciar su divorció del político por unas fotografías que salieron a la luz pública con la supuesta novia nueva de Nieto, Tania Ruiz Eichelmann.

Debido a esto y de manera casi inmediata muchas historias empezaron a circular sobre un posible romance entre Yáñez y Rivera.

Sin embargo, el histrión reveló en entrevista para el programa Instrusos que encuentra divertidos los rumores de su supuesto romance.

A mí me da mucha risa porque ya nos casaron, ya iba yo a Miami a acostarme con ella y ella iba a mi departamento en Los Ángeles. Si realmente quieren hacer una investigación, ahí están los vuelos, yo no me he movido de México", aseguró Eduardo.