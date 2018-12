Eduardo Yáñez no conoce a su nieto a un año de su nacimiento

Ciudad de México.- A pesar de que Eduardo Yáñez sigue sin conocer a su nieto, mismo que está a punto de cumplir un año de edad, su hijo Eduardo Yáñez García compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes del pequeño.

En las imágenes, se puede ver cuánto ha crecido el nieto del actor mexicano, quien estuvo envuelto en la polémica luego de que su primogénito revelara que la relación que mantenía con el artista era tan mala, que no lo consideraba un buen padre.

Hace algunos meses, Lalo Yáñez explicó en una entrevista que a pesar de que la relación con su hijo estaba mejor, no había tenido el tiempo de encontrarse con él para conocer a su nieto.

No he podido vivir ese momento porque he estado en México desde hace varios meses, primero buscando trabajo y ahora que lo encontré estoy trabajando. He visto unas fotos por ahí y una que otra comunicación con mi hijo, pero él también está muy ocupado. Está sintiendo lo que es tener que mantener a un hijo”, comentó.