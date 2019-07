Eduardo Yáñez 'pierde los estribos' y 'explota' de nuevo contra reportero

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez tuvo un nuevo 'encontronazo' con un reportero este fin de semana durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.



A pesar de que el actor había manifestado que su trato con la prensa sería más cordial, tal parece que en esta ocasión no estaba del mejor humor y al encontrarse con el reportero del programa Hoy expresó:

No les voy a contestar, porque todo lo que contesto sus narradores me dan otros %&/#, brother no”. Todo lo que yo he contestado los comentaristas van y… para eh”