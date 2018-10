Eduardo Yáñez publica foto con la mujer más importante de su vida

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez olvidó por un momento todos los problemas que ha enfrentado en los últimos meses y mostró su lado más sensible al lado de la mujer más importante de su vida.

A pesar de encontrarse en medio de las grabaciones de la serie Falsa Identidad, el actor hizo un espacio en su agenda para celebrar a su madre, la señora María Eugenia Lúevano, por sus 81 años de vida.

Contigo el tiempo no sucede. Contigo no temo a nada y hago lo imposible posible. Tú eres lo irreal, real y tu amor no duele nada”, expresó el histrión junto las imágenes del feliz reencuentro con su madre.