Edwin Luna admite que tiene "cara de indio" por ser mexicano y lo 'destrozan'

Ciudad de México.- Una vez más el cantante de regional mexicano, Edwin Luna, está siendo víctima de crueles comentarios y críticas en redes sociales debido a que admitió que tiene "cara de indio" justificando que esta característica es por ser "de sangre mexicana".

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió en su cuenta oficial de Instagram una nueva instantánea en la que detalló que se estaba haciendo un 'arreglito' pero especificó que no se trataba de una cirugía de belleza pues él se siente conforme con su rostro.

No es cirugía en belleza he jajaja por que después dicen ya te vas a quitar la cara indio jajajaja pero esa la tengo bien de sangre mexicana esa no me la quito".