Edwin Luna, de nuevo en la polémica por foto de Dasha, su hija de 6 años

Ciudad de México.- El cantante, Edwin Luna, se portó como todo un papá amoroso, al presumir en Instagram una imagen de su hija Dasha Luna usando un traje típico mexicano en celebración de las fiestas patrias.

Sin embargo, la polémica no se hizo esperar, pues en la publicación, Edwin etiquetó la cuenta personal de la pequeña de 6 años, lo que no fue del agrado de muchos, pues consideraron que esa edad no es la más adecuada para tener acceso a las redes sociales.

La cuenta de la niña tiene la sorprendente cantidad de más de 65 mil seguidores y fue creada el año pasado. Alberga variadas fotos y videos donde la menor es la protagonista.

Dasha nació de la relación de Luna y Yuli, una bailarina que conoció en La Trakalosa de Monterrey. Ellos nunca estuvieron casados y mantuvieron una corta relación.