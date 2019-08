Edwin Luna es llamado "indigno" por interpretar canción de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Las críticas parecen no ceder para el cantante Edwin Luna y es que una vez más fue atacado sin piedad en Instagram después de publicar un video donde homenajea al fallecido intérprete Juan Gabriel.

Un pequeño homenaje al 'Divo de Juárez'. Se nos fue, una gran pérdida para todos, antes de un gran cantante se fue un gran ser humano”, escribió Luna junto al video.

En el clip, el esposo de Kimberly Flores aparece portando un atuendo de charro, donde dedica unas palabras al 'Divo de Juárez' en su tercer aniversario luptuoso, aprovechando además para cantar su éxito Ya lo sé que tú te vas.

Los usuarios de la red social no tardaron en señalar que su voz no se compara a la del mítico cantautor y que una persona tan polémica no tiene el honor de interpretar uno de sus temas:

Juan Gabriel se ha de estar retorciendo en su tumba."

Tú ya cantas como si te estuvieran tronando tus pasitas, solo gritas como diva.”

Ay mis oídos.”

Se fue tu mayate.”

No por Dios que oso. Un gran divo, no lo arruines. Perdónalo es medio hueco.”