Efecto Pasillo pone a 'competir' a 'The Beatles', 'Queen' y 'Backstreet Boys'

Ciudad de México.- La banda originaria de Canarias, España se encuentra promocionando su próximo single y su video clip que saldrá el 26 de julio de este año, Efecto Pasillo se ha encargado en brindar a sus fanáticos pequeños adelantos tanto de la canción como del video, destacando la presencia de 'The Beatles', 'Queen' y 'The Backstreet Boys' que en realidad son los mismos miembros de la banda caracterizados.

Los primeros en hacer el 'casting' fue el cuarteto de Liverpool.

Los segundos en hacer su aparición fue la banda lidereada por ' Nick Carter' donde podemos verlos caracterizados como la canción I Want It That Way.