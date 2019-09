En plenas fiestas patrias, Eiza González ayuda a necesitados en la frontera

Tijuana, BC.- Eiza González famosa actriz mexicana, decidió celebrar estas fiestas patrias de una manera un tanto distinta a lo que por lo general se acostumbra y lo compartió en su cuenta de Instagram.

Esta vez optó por ayudar a quienes más lo necesitan y esta vez acudió con la asociación benéfica Yes We Can, para compartir y celebrar con los niños y niñas que son beneficiados.

La asociacion Yes We Can se trata sobre el primer programa escolar totalmente bilingüe para niños migrantes en la frontera México - Estados Unidos.

La visita de esta gran actriz estuvo llena de juegos y dinámicas con las que pasaron grandes momentos; cabe mencionar que esta es la segunda vez que González visita la frontera con fines benéficos.

Yes we Can está tratando de obtener suficientes donaciones para conseguir un nuevo autobús y poder construir una pequeña escuela en él para que puedan conducir por los refugios de migrantes, para ayudar a los niños a continuar su educación.", escribió Eiza González.