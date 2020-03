Eiza González confiesa que se "enamoró" de una stripper en desenfrenada fiesta

Ciudad de México.- Eiza González celebró haber llegado a la edad de 30 años con una nueva amistad nacida en un club de strippers y con una desenfrenada jornada de fiestas que coincidió con el Super Bowl, según lo relató ella misma en su reciente participación en el 'talk show' Jimmy Kimmel Live.

La guapa actriz mexicana fue entrevistada por el conductor Jimmy Kimmel como parte de la promoción de su nueva película Bloodshot, momento en el que compartió cómo fue que terminó "enamorándose" de una stripper en Miami.

Como se ha de recordar, Eiza cumplió 30 años el pasado 30 de enero, y tan solo unos días después se celebró el Super Bowl, el 2 febrero.

Cuestionada por Kimmel sobre la forma en la que festejó haber llegado al 'tercer piso', González recordó que ella esperaba tener una celebración "tranquila", pero que terminó yendo a un bar junto a sus amigos en el que las cosas se salieron de control, al grado de que alguien vomitó en su pastel de cumpleaños.

Poco después llegó el Super Bowl y con ello las fiestas en Miami por el evento deportivo, momento en el que la actriz fue invitada a un 'after party' sin imaginarse que esta fiesta se celebraría en un club de strippers.

Hubo este loco 'after party', del que no sabíamos a dónde iríamos hasta que llegamos a ahí. Y era un club de strippers", contó la actriz, asegurando que no sabía sobre el lugar y que le había gustado la idea de ir porque Snoop Dog se presentaría.