Eiza González envía mensajes a las mujeres en el estreno de su nueva película

Ciudad de México.- La mexicana Eiza González se encuentra en plena promoción de la película Bloodshot, proyecto en el que comparte créditos con actores como Vin Diesel, Sam Heughan y Dave Wilson, entre otros.

Durante la entrevista que concedió al programa Despierta América, la actriz aprovechó la oportunidad para enviar su mensaje de solidaridad y apoyo con las mujeres latinas a pocas horas de conmemorarse el ‘Día Internacional de la Mujer’.

Me siento muy orgullosa del hecho de que las mujeres latinas estén levantando la voz para decir no más, no permitimos estas cosas, ponemos un límite, eso es solo el parteaguas de algo muy fructífero para la mujer latina”.

La actriz destacó que todo esto sumará para que las nuevas generaciones de mujeres levanten de igual manera la voz, al tiempo que externó su orgullo por este movimiento.