Eiza González sube la 'temperatura' a sus fans al mostrar entallado vestido

Estados Unidos.- La actriz, Eiza González, quien ha estado triunfando poco a poco en Hollywood, publicó una fotografía que hizo para una revista.

En la imagen su puede ver a la artista con un vestido corto amarrillo, con una cara de asombro y la mano arriba de los ojos, como fijándose un punto.

La actriz de Orange is the New Blacbk, Ruby Rose, se hizo presente en los comentarios, solamente le puso un: “OK”.

Además, que el fotógrafo de los artistas, ���������������������� ��������������, le dijo que la quería, sin mencionar nada más y hasta el momento Eiza no le ha contestado.