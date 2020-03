Ejercicio en casa: Bárbara de Regil se luce en short 'cachetero' y derrite a fans

Ciudad de México.- Bárbara de Regil se sumó a la lista de famosas que promueven el #YoMeQuedoEnCasa y decidió compartir con sus seguidores algunas rutinas de ejercicios para realizar desde el hogar y así evitar la propagación del coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Rosario Tijeras compartió una serie de videos en las que muestra algunos movimientos para mantener el trasero firme.

Cuidándonos unos a otros, yo me prometí NO SALIR ... Por que ME AMO Y LOS AMO", escribió la famosa.