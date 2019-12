El ARMY abarrota la tienda de BTS durante su inauguración en CDMX

Ciudad de México.- Este viernes se abrieron las puertas del BTS Pop-Up: House of BTS, por lo que miles de ARMY abarrotaron la tienda desde las primeras horas del día.

Debido a que la tienda estará en Ciudad de México por tiempo limitado, las fans de la agrupación no dudaron en acudir a la inauguración.

En redes sociales compartieron videos de las largas fila que se formaron en las inmediaciones del recinto, donde esperaban su turno para poder ingresar.

Ya hay muchas personas haciendo fila y siguen llegando mucha más, todo está muy tranquilo y en orden. Para todos quienes ya están ahí o aún van llegando DISFRUTEN MUCHO LA EXPERIENCIA!#HOUSE_OF_BTS_in_CDMX#HOUSEOFBTS_CDMX@BigHitEnt@bts_bighit@BTS_twtpic.twitter.com/wT7qnKijZ3 — ���� Betty Army ���� (@Young_foreverV) December 13, 2019

Una de las sorpresas dentro de la tienda fue la parada de autobús que aparece en la portada de You Never Walk Alone, donde puedieron dejar mensajes para sus ídolos.

pic.twitter.com/HWIvBjVNqz

NO SE ACABEN TODO ��

Quiero algo de 100 pesitos.

Bueno dejen algo, tenemos que demostrar que merecemos tour el año que viene, AY QUE EMOCIÓN DE NUEVO, todo se ve tan precioso, ksjdjajsksbdbsbs #HOUSE_OF_BTS_in_CDMX — ᴊɪɴ �� (@SarahiVillega19) December 13, 2019