‘El Güero’ Castro revela si podría hacer una bioserie de Angélica Rivera

Ciudad de México.- José Alberto ‘El Güero’ Castro, expareja de Angélica Rivera, aseguró que de momento no se plantea la posibilidad de relatar la vida de la exprimera dama de México y madre de sus hijas a través de una bioserie.

En entrevista para el programa Un Nuevo Día, el productor respondió con una gran sonrisa al cuestionamiento sobre si él podría estar al frente de esa posible iniciativa.

¡Híjole!, creo que es difícil, creo que es una parte un poco difícil. Hoy es algo que no me planteo, independientemente eso ya será si eso decide hacerlo ella un día o no, pero no sé, no me lo cuestiono (ahora)”, externó.