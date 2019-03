El ‘Nuevo novio de internet’ podría protagonizar película de ‘He-Man’

Estados Unidos.- En lo que podría significar un giro radical para su carrera en el mundo de la actuación, Noah Centineo, joven actor conocido como el ‘Nuevo novio de internet’, estaría en pláticas para protagonizar la nueva película de 'He-Man' Masters of the Universe, reporta The Wrap.

Centineo es conocido principalmente por protagonizar comedias románticas como To All the Boys I Loved Before y Sierra Burgess Is a Loser, ambas producciones de Netflix.

El actor apareció en la serie de Disney Channel Austin & Ally y en 2017 fue uno de los protagonistas del video musical Havana, tema de la cantante Camila Cabello.

Entre sus futuros proyectos se encuentran la película The Stand-In y la segunda entrega de To All the Boys I Loved Before.

De acuerdo con diversos portales, el filme de Sony Pictures y Mattel Films Masters of the Universe está bajo la dirección de los hermanos Adam y Aaron Nee y la producción de DeVon Franklin, Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch.