El 'Portrillo', Reyli Barba, Syntek y Omar Chaparro dedican mensaje a mamá

Ciudad de México.- El Día de las Madres es una celebración que se hace en todo el mundo pero en fechas distintas, en México se celebra el 10 de mayo para reconocer a las mamás y ahora con las redes sociales aprovechar para escribirle un mensaje y compartir una fotografía.

Algunos tuvieron la oportunidad de acompañarla en ese día pero otros por cuestiones de trabajo tuvieron complicaciones pero todos aprovecharon Instagram para dejar un conmovedor mensaje.

Omar Chaparro que se encuentra promocionando su más reciente película aprovechó para dedicarle un bello mensaje a su mamá

Felicidades mamá!!! Has sido la muestra más grande de amor incondicional, cuántos dolores de cabeza te habré ocasionado? Cuantas angustias, lagrimas y batallas lidiaste por mi? Y sin embargo tu solo me tenías paciencia, te asegurabas de que tuviera confianza en mi mismo, me dabas cariño, el más grande, el más puro, el más sincero, amor de mamá, por eso jamás podré compensar todo lo que me diste, todo lo que eres y serás en mi vida. Te amo mamá"