'El Potrillo' habla sobre su gusto por el alcohol: "Me echo alguna copita de vino"

Ciudad de México.- Después de anunciar su nueva gira 'Hecho en México', Alejandro Fernández decidió hablar de las controversias que han girado en torno a su carrera profesional.

Al hablar de su padre, Vicente Fernández, el intérprete confesó: "es mi mentor, mi peor y mi mejor juez. Hubo momentos difíciles de mis hijos en los que le tenía que hablar muy fuerte y no me hacían caso. Entonces le decía a mi papá que hablara con ellos".

Posteriormente, 'El Potrillo' se sinceró sobre los comentarios al respecto de su consumo de alcohol, pues se ha especulado que sube a los escenarios en estado de ebriedad.

Siempre me porto muy bien. Alguna copita de vino sí me echo. Ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca, estoy súper bien y estoy mejor que nunca", explicó Alejandro.