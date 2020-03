El Príncipe Harry podría retomar su rol en la Corona y decirle adiós a su libertad

Londres, Inglaterra.- El Príncipe Harry podría retomar su rol en la realeza y el Príncipe William podría verse obligado a asumir un papel de mayor rango en la Corona debido a la ausencia de la Reina Isabel II y del Príncipe Carlos, quienes se han autoaislado debido a la pandemia del coronavirus, asegruan expertos.

Como es conocido, la soberana y el Príncipe Felipe se dirigieron al Castillo de Windsor a someterse a la cuarentena, ya que al ser de edad avanzada se encuentra en un constante riesgo de contraer el Covid-19 y desarrollar enfermedades respiratorias que pongan en peligro su vida.

El Príncipe Carlos, hijo de Isabel II y Felipe, tiene 71 años de edad, por lo que también está en el rasgo de las personas más vulnerables ante la crisis de salud.

Ante este paronama, el tercero en la línea de sucesión al trono, el Príncipe William, podría ser requerido para proveer una mayor "presencia física" en la monarquía, especulan expertos en realeza.

Se dice que también es posible que la Princesa Beatriz, nieta de la Reina y la novena en la sucesión a la Corona, podría ser nombrada Consejera de Estado, mientras que el Príncipe Harry podría proveer asistencia en las labores reales, aunque oficialmente dejará de trabajar como royal el 31 de marzo.

Nigel Cawthorne, autor de Call Me Diana: Princess Diana on Herself, expuso a Femail:

Es por completo sensato que el Príncipe William actúe como un marcador de posición para la Reina. Tiene que haber una presencia física para la monarquía, no solo una virtual. El es el tercero en la lína al trono y saludable como su hermano, y es poco probable que el Covid-19 signifique una amenaza seria para él, su esposa y sus hijos. Él hará un gran trabajo".

Otros comentaristas y exempleados de la Corona coincidieron en que William podría adoptar un papel más relevante, mientras que Nigel agregó que, si Kate Middleton se embaraza durante la pandemia, el Palacio tendría que "arrodillarse ante el Príncipe Harry para pedirle que actúe como un marcador de posición".

Estoy seguro de que él regresaría y estaría encantado de ayudar, también, y hacer cualquier cosa para proteger a su padre y abuela", expuso Nigel.