'El Puma' dedica emotivo mensaje a los venezolanos durante los Latin Grammy

Las Vegas, Estados Unidos.- El pasado miércoles 13 de noviembre, José Luis 'El Puma' Rodríguez le dedico un emotivo mensaje a todos los venezolanos después de rcibir el Latin Grammy a la Excelencia Musical.

Más de 4 millones de venezolanos que están errantes por el mundo, sufriendo la ignominia de un grupo que se tomó un país riquísimo y que lo está destrozando", expresó el cantante.

El artista venezolano admitió que le había prometido a sus amigos y a su esposa que no diría un mensaje político, pero igual lo hizo.

¿Cómo ser indiferente a lo que pasa en el mundo? ¿Cómo voltear la mirada si el planeta es un barril de pólvora que va a estallar en cualquier momento?", agregó.

Además, hizo una dura crítica a las plataformas de izquierda: "No estoy de acuerdo con el comunismo, ni el socialismo, ni el populismo. No sirve. Es mentira. Una mentira repetida puede parecer verdad, pero no lo es", finalizó 'El Puma'.