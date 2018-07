'El Viejo' deja fuera de su testamento a uno de sus hijos

Las Vegas, EU.- Tras la muerte de Richard 'El Viejo' Harrison se dio a conocer parte del testamento del fundador de la casa de empeño, quien habría desheredado a uno de sus hijos.

Originalmente, sus bienes iban a ser repartidos entre su esposa JoAnne Harrison y sus tres hijos Rick, Christopher y Joseph.

“Quiero expresar mi amor y mi afecto por Christopher Keith Harrison, no obstante, para propósito de este testamento he determinado con toda intención y conocimiento no velar por él y su descendencia directa”, refiere el documento.

Hasta el momento se desconocen los motivos que le habrían llevado a sacar a su hijo de su testamento.

Harrison murió el 25 de junio, tenía 77 años y luchó por varios años contra el mal de Parkinson.