El actor Daniel Arenas se manifiesta a favor de la eutanasia y la marihuana

Ciudad de México.- Tras su regreso a las telenovelas en Médicos, línea de vida, el actor Daniel Arenas se manifestó a favor de la eutanasia, así como de la marihuana.

Cuando Arenas fue cuestionado sobre su postura ante algunas alternativas médicas como la eutanasia y el uso de la marihuana con fines curativos, expresó lo siguiente:

El día que ya no tenga las facultades para valerme por mí mismo que me desconecten, entonces no para nada, para nada", dijo.