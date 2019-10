El actor Hugh Jackman visita México y pasea por el Parque Quetzalcóatl

Ciudad de México.- El actor australiano, Hugh Jackman, visitó el Parque Nido de Quetzalcóatl, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Es un día hermoso en el Parque Quetzalcóatl", compartió en Twitter el interprete de 'Wolverine'.

En su vista a México, el actor también estará en la Arena Ciudad de México con el espectáculo The Man. The Music. The Show, en el que interpreta los temas de El Gran Showman.

Beautiful day at Park Quezalcoatl ���� pic.twitter.com/8r9FZREdkW — Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 18, 2019