El actor Rupert Grint revela que casi renuncia a la saga de 'Harry Potter'

Reino Unido.- Rupert Grint, actor que interpreto al querido personaje de Ron Wasley en la saga de Harry Potter, contaba con 11 años cuando fue contratado.

Con el paso de los años, el actor comenzó a sufrir por el exceso de fama.

Uno da por sentado el anonimato, la libertad de hacer cosas normales como salir a pasear por la calle. De repente todo era diferente y me daba un poco de miedo. Había momentos en los que pensaba, 'hasta acá llegué'", comentó el actor.

Rupert también aseguró que no recuerda mucho su vida previa a Harry Potter, y que el hecho de estar en el ojo público se convirtió en su nueva normalidad.

Tuvimos unos años muy íntimos e intensos metidos en una burbuja. Cuando empecé a actuar no era algo que aspiraba a hacer. Había participado en obras del colegio y cosas de ese estilo, pero no era algo que soñaba lograr de forma consciente. Llegó un momento en el que quería vivir un poquito más, porque sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas". finalizó el actor.