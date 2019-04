El actor de Televisa que ha sido operado cuatro veces por tumor en la cabeza

Ciudad de México.- Con el suficiente ánimo para explicar ante cámaras cómo es que su salud se ha visto afectada de forma reciente, el actor Sergio Defassio, conocido por participar en diversas producciones de Televisa y en teatro, ha relatado a programas televisivos el duro momento por el que atraviesa: un tumor en la cabeza lo ha llevado al quirófano en tres ocasiones y ha tenido una operación ambulatoria.

Según lo que compartió a Intrusos, Defassio se descubrió una bolita en el lado izquierdo de su cabeza cuando su bañaba, algo que probablemente había surgido a partir de una infección.

Apoyado por Asociación Nacional de Actores (ANDA), el actor consultó a los especialistas necesarios hasta llegar a oncología y otras áreas.

En febrero pasado, Sergio fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle el tumor, la cual duró 20 horas.

Yo nada más oía, después de 20 horas de no saber yo si estaba en el cielo o en el infierno, o aquí. Afortunadamente oía yo a las enfermeras cuando me estaban bañando y entonces dije 'estoy vivo', pero no me podía yo mover", relató el actor al programa.