El aterrador plan para raptar y sustituir a Selena Gomez según hilo de Twitter

Ciudad de México.- Selena Gomez vive encerrada en una residencia de Los Ángeles, no tiene control de sus redes sociales y una doble la ha suplantado en sus últimos compromisos como parte de un plan de la iglesia, su compañía discográfica y sus amigas, aseguró una internauta en un conspirativo hilo que abrió en Twitter y que ha puesto de cabeza a los fans de la cantante.

Utilizando videos, fotografías, fechas y extractos de noticias de diversos portales, la usuaria @pieceofsel acusó que la intérprete de Lose You To Love Me no es a quien todos han visto en los últimos eventos públicos, debido a que la verdadera Selena está recluida y "bajo las órdenes" de su amiga Ashley Cook, quien asegura fue su asistente.

selena gomez fue secuestrada y sustituida por alguien más



[abro hilo conspirativo] pic.twitter.com/57thuVWRIH — flor -242 (@pieceofsel) February 11, 2020

A través de los tuits, la internauta señaló que la iglesia Hillsong, la compañía Interscope Records y Ashley cook, Raquelle Setevens, Connar Franklin y Caroline Franklin, cuatro mujeres que son amigas de Gomez y supuestamente viven a sus expensas, están en contra de la cantante y son los autores de la polémica situación.

Asimismo, la usuaria de Twitter asegura que la modelo que suplanta a Selena es una mujer llamada Ashley Kane.

connar y caroline franklin, son hermanas, selena las conoció en *sorpresa* la iglesia hillsong, actualmente viven con selena pic.twitter.com/GvY05HKrNv — flor -242 (@pieceofsel) February 11, 2020

El supuesto objetivo de ocultar a Selena es explotar su imagen económicamente, asegura la internauta.

+ que explotan a selena y a su imagen con fines lucrativos. la modelo, actriz, clon, LO QUE SEA, se llama ashley kane y es otro títere de ellos, utilizado para que selena no desaparezca del ojo público. de todo el dinero que se gana bajo el nombre de selena muy poco llega a ella. — flor -242 (@pieceofsel) February 12, 2020

Para sustentar su teoría, la internauta habló sobre el periodo en el que la intérprete de Rare asistía de forma cosntante a la iglesia Hillsong, acerca de su retirada de las redes sociales a finales de septiembre de 2018, los problemas de salud física y mental que se reportó Selena sufrió ese mismo año en octubre y acerca de nuevas personas que fueron apareciendo en la vida de la artista.

El hilo de @pieceofsel ha provocado que en Twitter se viralice la etiqueta #FreeSelena, a manera de exigencia para que la cantante sea liberada de su supuesto encierro en Los Ángeles.

Por supuesto, los mensajes corresponden a suposiciones y teorías conspirativas.