El beso entre Leticia Calderón y Juan Collado que molestó a Yadhira Carrillo

Ciudad de México.- La exactriz, Yadhira Carrillo, también ha vivido momentos malos con su actual esposo, Juan Collado, el cual se encuentra detenido por lavado de dinero. Fue en el año del 2010 cuando esta vivió otro capítulo amargo en compañía del abogado.

Tras la publicación de una fotografía donde el hoy arrestado se encontraba besando a la actriz, Leticia Calderón, mientras andaba de novio con Carrillo, la última vivió momentos tristes en su vida, al enterarse que se amante podría haber vuelto con su entonces esposa.

Por su parte Calderón aseguró que no tuvo otra opción más que aceptar el beso entre ella y su marido, pues en ese entonces no buscaba lastimar a sus hijos.

Entre copa y copa accedí a un beso de Juan. Es obvio que aún le tengo cariño. Sí me da mucha pena, no estábamos haciendo nada malo, no me avergüenzo de nada”, dijo.