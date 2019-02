El beso entre actriz chilena y Diego Boneta que califican como ‘acoso’

Viña del Mar, Chile.- Un beso protagonizado por Diego Boneta y Dani Palavecino se ha convertido en una controversial situación que internautas señalan como acoso de parte de la actriz e influencer chilena, ya que fue la joven quien pidió y ‘obligó’ al actor de Luis Miguel, la serie a hacerlo.

Durante la alfombra roja de uno de los conciertos del Festival Viña del Mar, el intérprete de ‘El Sol’ fue entrevistado por Dani, quien al hablar con él le propuso que se besaran para cumplir con una tradición.

El momento fue captado en un video que la misma influencer publicó en sus redes sociales.

¿Tú sabes que aquí tenemos una tradición? Los animadores con las animadoras todas las primeras noches como cábala se dan un beso en la boca, ¿sabías de eso?”, expresó Palavecino a Boneta, quien sorprendido comienza a preguntar a quienes se encuentran alrededor de ellos si lo que la influencer dice es verdad.

A mí me encantaría recrear esa situación, ¿tú estás dispuesto?”, preguntó después la joven.

Luego de que Boneta advirtiera que una tradición era algo que no podía no hacerse, quienes se encontraban en el lugar comenzaron a decirle que no lo hiciera, mientras Dani insistía y abrazaba al actor.

Finalmente, Diego y Dani se besaron, lo cual ha sido muy criticado e incluso usuarios de redes sociales aseguran que la chilena cometió acoso al sujetar al actor por el cuello para prolongar el beso.

Internautas también argumentan que Boneta lució incómodo en todo momento, ante la forma en que la influencer se acercó a él.

Daniela Palavecino, en la explicaciones que da por el video con Diego, sigue diciendo que es una humorada.



��������Cuando van a entender que el ACOSO no es una humorada no es un chiste, dejemos de hacer este tipo de cosas y que vean que es normal porque NO LO ES. — dani. (@harryqlrico) 26 de febrero de 2019

#DanielaPalavecino acosó al actor.

- Invadió su espacio

- Lo presionó para besarlo

- Él se ve notoriamente incómodo

No hay justificación.

Iguam, hace rato que la lola venía manifestándose con éstas conductas machistas, para ser aplaudida por los mismos. #RegalonaDelPatriarcado — ☆Fran☆ (@lafranela_) 26 de febrero de 2019

Por su parte, portales indican que Dani Palavecino señaló que el beso no fue más que una situación de humor propia del ‘show’ que se vivía en la alfombra roja del evento.

Lo que pasa es que la gala es un ambiente donde hay mucho show, donde todo el mundo está súper dispuesto a armar situaciones y los dos somos actores, así que todo fue súper fluido… De hecho, después lo comentamos y le dije ‘gracias por la buena onda’ y me dijo ‘gracias a ti, estuvo súper divertido’. Salió súper divertido y orgánico”, reportan que expresó la joven.

Los comentarios en el video del beso fueron deshabilitados.