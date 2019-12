El calvario que vivió Yordi Rosado como la 'sombra' de Adal: "Me sentía menos"

Ciudad de México.- Pese al radical éxito que tuvo el programa Otro Rollo, Yordi Rosado reveló algunos momentos oscuros que pasó al ser el compañero de Adal Ramones, pues fue catalogado por muchos como una “sombra” o un “patiño”.

El crecimiento de la emisión nocturna de Televisa fue exponencial; sim embargo, este hecho llevó al conductor a experimentar con algunos problemas de autoestima.

En una entrevista exclusiva con Ventaneando, Yordi Rosado narró cómo fue este proceso en su carrera artística, hecho que plasmó en su más reciente libro denominado ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo.

Me decían que yo era el ‘patiño’ de Adal. Por dentro me estaba muriendo, me daba tristeza, me sentía menos, me sentía mal y poca cosa”, mencionó el presentador.