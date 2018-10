El cambio de 'look' de Angelina Jolie que impacta a usuarios de redes sociales

Estados Unidos.- La película Come Away no solo sorprende por tratarse de una precuela de las entrañables historias Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas, sino porque ha permitido que Angelina Jolie sea vista por sus fans en una de sus caracterizaciones más radicales en su carrera actoral.

El actor David Oyelowo, quien también forma parte del proyecto cinematográfico en cuestión, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram para celebrar el término de las grabaciones del filme, imagen en la que aparecen tanto miembros del equipo de producción como actores.

Además de significar una buena noticia sobre los avances en la realización de Come Away, la imagen ha servido para impactar a los seguidores de Angelina Jolie, quien luce muy diferente en la instantánea.

La fotografía se ha llenado de comentarios de internautas que destacan lo mucho que les gusta y sorprende cómo luce Angelina.

Hasta el momento no se conoce cuál es la fecha de estreno de Come Away, cinta en la que Jolie interpreta a 'Rose'.