“El cambio es inevitable”: La reflexión de Miley Cyrus tras separación de Liam

Estados Unidos.- Miley Cyrus compartió un profundo mensaje sobre el cambio y la evolución a sus millones de seguidores que aún procesan la noticia de su ruptura con Liam Hemsworth, con quien había mantenido una relación intermitente de más de una década y un matrimonio que no llegó al año.

Como es conocido, durante el fin de semana un representante de la cantante confirmó a la revista People que la intérprete y el actor habían decidido separarse en este momento. Poco después de que trascendiera la impactante noticia, Miley fue captada besándose con Kaitlynn Carter en Italia.

Por medio de su cuenta de Instagram, la famosa compartió un par de fotografías desde un impresionante escenario montañoso, publicación al pie de la cual escribió las palabras que muchos han considerado son la forma en que rompe el silencio sobre su ruptura.

Las Dolomitas no se crearon de la noche a la mañana, fue a través de millones de años que esta magnífica belleza se formó. Mi papá siempre me decía: ‘La naturaleza nunca se apresura pero siempre está a tiempo’… Me llena el corazón de paz y esperanza saber que eso es verdad. A mí me enseñaron a respetar el planeta y su proceso, y estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo”, continuó la cantante.