El cambio físico de Jaden Smith, hijo de Will Smith, ya tendría una razón

Ciudad de México.- Mucha ha sido la polémica que ha generado el hijo de Will Smith, Jaden, quien de un tiempo a la fecha, luce casi irreconocible con el cambio de look que todavía muchos de quienes lo siguen, no pueden explicarse.

A sus 21 años, Jaden Smith, no es el mismo joven que lucía apuesto en las apariciones junto a su padre en los eventos de Hollywood.

Con una estatura de 1.70 metros, el actor y cantante, transformó por completo su aspecto físico, con un rostro más alargado por la pérdida de peso y un cabello que tiñó de rosado, lo que sigue generando preguntas entre sus seguidores al no hallar respuestas del por qué tanto cambio.

El cantante y actor, ha dado dejos de lo que podría explicar el porqué de su cambio físico, argumentando su deseo de cambiar las cosas que lo rodean

Sé que un montón de gente buena va a sufrir, quiero que los demás sean consciente de ello. Para inspirar el cambio en otras personas, solo se me ocurre cambiarme a mi mismo”, sentenció Jaden Smith.