'El complot mongol' tiene su premier en Festival de Cine de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La intriga, la política internacional y el humor negro se conjugan en la cinta de ficción El complot mongol, que hace una sátira de la corrupción que "siempre ha existido en México".

La película es una de las que está en la competición en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se celebra del 8 al 15 de marzo y que fue escenario de su premier el sábado.

Alcázar le da vida a ‘Filiberto García’, un judicial de dudosa reputación que intenta evitar un complot internacional para asesinar en México al presidente de Estados Unidos en medio de intrigas y personajes orientales que parecen sacados de un cómic.

El resto del elenco de la cinta lo conforman Bárbara Mori, la coprotagonista, Eugenio Derbez, quien interpreta al villano y Roberto Sosa, un policía que ayuda al protagonista.

El filme está basado en la obra homónima del escritor mexicano Rafael Bernal, considerada la novela fundacional del género negro en la literatura mexicana, aunque para Alcázar la película "es una pieza completa e independiente" de su origen.

No importa si viene de una novela o no, es una pieza completa que se pueda disfrutar maravillosamente, es otro lenguaje y creo que eso es lo importante del cine, que no estamos haciendo una adaptación de la literatura sino una película que crece en la cabeza del director", expresó.