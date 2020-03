El conmovedor mensaje de José Ron a mujeres: "Son esencia, no apariencia"

Ciudad de México.- El aclamado galán de telenovelas, José Ron, se ganó el respeto y el afecto de las mujeres al emitir un profundo y motivador mensaje en el que habló del poder de los movimientos feministas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor publicó una imagen en la que aparece el dibujo de una mujer de espaldas mientras tres rosas están sobre su cintura.

La foto estuvo acompañada de un conmovedor texto en el que no solo admiró a las mujeres sino que también manifestó el valor que estas tienen.

Nadie puede ponerte precio, ni rebajar tu valor, tus errores no pueden disminuirte y tu gracia no puede aumentarlos, quien te hizo no te puso precio, pero pagó tu rescate con sangre, y esa es la más hermosa carta de amor".