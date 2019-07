El consejo de Ariana Grande a modelos tras enterarse de lo de su exfotógrafo

Ciudad de México.- Ariana Grande, así como varias celebridades, se quedaron en shock cuando se reveló que uno de los fotógrafos consentidos de Hollywood había sido acusado de acoso sexual y soborno.

Una joven modelo compartió en sus redes sociales la conversación que sostuvo con Marcus Hyde y donde él le pedía fotos desnuda a cambio de una sesión fotográfica sin costo.

Al enterarse de todo esto, Ariana tomó sus redes sociales y aconsejó a todos sus fans a tener cuidado.

Queridas modelo en Los Ángeles y donde sea. Estaba leyendo algunas impactantes y abrumadoras historia... odio estas conversasiones pero, por favor no colaboren con fotógrafos que las hagan sentir incómodas o que las exhorten a quitarse la ropa si no quieren", aconsejó la intérprete de 'Thank you, next'.