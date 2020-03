¿El cuerpazo de Jailyne Ojeda es 100% natural? Ella misma lo aclara

Phoenix, EU.- La 'influencer' Jailyne Ojeda compartió una galería con sus millones de seguidores de Instagram donde presume sus enormes atributos físicos en diferentes épocas de su vida.

Subo de peso y bajo de peso, y cuando bajo se me van las nalgas y las chichis y cuando subo de peso recupero mis nalgas pero no mis chichis, y es muy difícil que engorde de mi panza y cintura, todo se me va a mis nalgas y caderas y pues eso es lo que le arde a mucha gente”, escribió la famosa.