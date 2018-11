El desaire de Luis Miguel hacia Beto Cuevas cuanto este lo saludó

Chile.- Una de las anécdotas que en peor posición dejan a la imagen de 'El Sol' acaba de ser revelada por el intérprete chileno Beto Cuevas, quien al brindar su opinión sobre varios artistas no pudo evitar hablar de su perspectiva sobre Luis Miguel.

Durante una emisión del programa chileno 'No culpes a la noche con Kathy', a cargo de la conductora Kathy Salosny, el exvocalista de la agrupación La Ley relató la forma "agresiva" y algo grosera con la que Luis Miguel actuó cuando coincidió con él hace 24 años y trató de saludarlo.

Como parte de la dinámica, Beto Cuevas primero externó su opinión acerca del gran artista que es Luismi:

Sin embargo, después de reconocer el talento de 'El Sol', Beto Cuevas recordó el incómodo momento que vivió al buscar ser cordial con él:

Recuerdo que en el año 95 (1995) estaba en la ciudad de Los Ángeles grabando un disco llamado Invisible (de La Ley) y él estaba ahí, en el estudio, en la puerta del estudio, estaba como con una calculadora y todo eso. Y yo soy súper educado y siempre saludo a todo el mundo, entonces llegué y lo miré, y le dije, pero pasando, no en onda 'hola qué tal, dame una selfie'... Le dije hola, así con la cabeza, y recuerdo que Luismi en esa época me miró de pies a cabeza, primero me miró los zapatos, me miró así, y no me pescó (lo ignoró)", expuso Cuevas.