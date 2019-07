El día más triste en la vida de Edith González, cuando perdió una hija

Ciudad de México.- Ha pasado mes y medio desde la muerte de la actriz Edith González y en medios de comunicación se siguen recordando las palabras de la famosa protagonista de Doña Bárbara, quien confesó en una entrevista cuál fue el gran dolor que nunca pudo superar: el haber perdido una hija.

Durante una entrevista en agosto de 2012 con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que fue recuperada esta semana en su programa De Primera Mano, Edith habló sobre lo que significó la maternidad en su vida.

Fue algo que yo viví con mucha alegría, con mucha ilusión y (agradezco) a la vida que me ha dado el don de la maternidad", señaló la actriz sobre la fortuna de ser mamá de Constanza.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó acerca de más hijos, sin titubear la actriz respondió:

Perdí una. Lo siento mucho. Eso es algo que te puedo decir que es una prueba no superada. Es algo que me duele y me dolerá".