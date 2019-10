El día que el esposo de la Reina Isabel II llamó "ridículo" a cantante británico

Reino Unido.- En el libro que publicó recientemente el cantante británico, Elton John, relató el día en que el esposo de la Reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, lo llamó "ridículo" la primera vez que lo conoció en un evento de la realeza.

El cantante contó que el tenía un Aston Martín que pintó de los colores del club de fútbol, Waterford, equipo al que rindió varias fiestas en su casa de Old Windsor, en Woodside.

No sabía la atención tan grande que había atraído el coche hasta que me presentaron al príncipe Felipe, quien me preguntó: 'Vives cerca del castillo de Windsor, ¿no es así? ¿Has visto a ese maldito imbécil que conduce por aquí con ese horrible coche? ¿Le conoces?'", relata Elton.