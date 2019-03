El director Emilio Azacárraga defiende de acoso sexual a Anabel Ferreira

Ciudad de México.- Parece ser que la actriz y comediante, Anabel Ferreira, se vio amenazada cuando por intentos de acoso sexual, sin embargo, gracias al apoyo del director de Televisa, Emilio Azcárraga, logró salvar su reputación y continuar a la luz de los reflectores.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en una entrevista con Javier Poza, la comediante confesó que gente poderosa la acosaba y cuando se negó a hacer lo que le pedían sufrió de serias consecuencias.

Anabel, también, comentó que no se considera víctima porque no permitió que le hicieran daño, además de que contó con el apoyo de Emilio.

Tuve el gran privilegio de que mi querido Azcárraga me estimaba realmente y me protegió mucho y que yo también tengo el carácter y la firmeza de decir no cuando es no, pero se pagó un precio y muy alto en muchas ocasiones, a mí no me acosa ni decide por mí ningún señor nada, he estado con quien he decidido estar así lo hago y así lo haré porque esa soy yo”, agregó la actriz.