El drama de Alma Cero al lado de Edwin Luna: "Fue tóxico, atentó contra su vida"

Ciudad de México.- La actriz y comediante mexicana, Alma Cero de nueva cuenta brindó detalles de su dramático romance al lado del vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna.

La actriz de María de Todos los Ángeles concedió una entrevista con Mara Patricia Castañeda y ahí confesó que su relación con el cantante fue de lo más tóxica.

La relación más tóxica de mi vida. No estaba lista, no estaba pensando en mí. Siempre estaba pensando en alguien más", explicó.

Alma explicó que este noviazgo no funcionó debido a que no se respetó y además no se valoraba como mujer pues no quería estar sola.

No me había sabido dar mi lugar como pareja, mi historia, mi persona, mis intereses, mi carrera cuentan, yo vibraba desde la carencia de no quiero estar sola", añadió.

Cero explicó que la relación llegó a tal grado que durante una discusión Edwin atentó contra su vida.

¿Qué tuvo que pasar? Una plática muy dramática donde él atentó contra su vida, es un tema fuerte, pero atraje una pareja manipuladora, que tiene mucho que arreglar. Estás viendo cómo està la situación y te metes, crees que puedes cambiar a la persona", finalizó.