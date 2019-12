El dúo más hot: Kylie Jenner y Khloé Kardashian presumen sensual figura

Estados Unidos.- Luciendo extremadamente ardientes enfundadas en vestidos escotados y ajustados, las famosas hermanas, Kylie Jenner y Khloé Kardashian, subieron la temperatura en redes sociales mientras salían de fiesta.

La menor del clan Kardashian-Jenner compartió en sus historias de Instagram un par de videos en el que se puede ver que ella y su hermana Khloé en el asiento trasero de un auto bailando y con bebidas camino a una fiesta.

Kylie lucía su impresionante figura con un espectacular vestido negro manga larga, que contaba con brillos y un gran escote que dejaba ver más que lo que cubría, mientras que Khloé portaba uno casi identico pero en color plata, igualmente lleno de brillos y un increíble escote en la parte delantera.

Ambas hermanas no solo tenían vestidos casi identicos con los que sin duda fascinaron a sus seguidores, sino que también lucían peinados y maquillados similares, lo que reafirma la gran relación que tienen y que han mostrado en diversas ocasiones.

Recordemos la vez que ambas se emborracharon en uno de los episodios de Keeping Up with the Kardashians, cuando Kris Jenner las llama "monos borrachos", o la vez en que ambas se encontraron a sus respectivas exparejas, Lamar y Tyga.