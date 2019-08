El duro revés a Quentin Tarantino por usar la canción de Manson en su filme

Ciudad de México.- Érase una vez en Hollywood, es la última película de Quentin Tarantino protagonizada por Brad Pitt, Leonard DiCaprio y Margot Robbie.

El filme narra la historia de los asesinatos de la familia Manson ocurridos hace 50 años.

En el drama se usa una canción escrita para el líder de culto, Charles Manson.

La canción es Look at Your Game, Girl.

Los miembros de la 'familia' de Manson la cantan a capela en la cinta. Cuando Tarantino inició el proyecto, prometió que los familiares del asesino no se beneficiarían de las regalías de la producción.

Además manifestó que el dinero iría a las familias de las víctimas.

Pero la enredada historia legal de los derechos de la música de Manson podría darle al caso un giro inesperado. Ahora el nieto del asesino podría obtener beneficios por el uso de la canción.

El nieto de Manson, Jason Freeman

Todo depende de un juicio por homicidio culposo que está aún pendiente.