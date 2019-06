El ejercicio de 11 minutos que mantiene la espectacular figura de Kendall Jenner

Los Ángeles, EU.- Al referirse Kendall Jenner, posiblemente venga a tu mente su participación en el reality Keeping Up with the Kardashians. es probable es que te preguntes como mantiene su figura tan esbelta y cómo ha llegado a ser la modelo mejor pagada del mundo, además de ser una empresaria exitosa y afamada fotógrafa .

Kendall Jenner espectácular / Instagram

La imagen de la Kendall generó tan solo el año pasado un ingresó superior a los 22.5 millones de dólares según la revista Forbes. La hija de Bruce Jenner, ahora conocido como Caitlyn Jenner, comparte la rutina con la que mantiene su escultural silueta.

El entrenamiento esta compuesto en su mayoria de abdominales por una sesión que se puede cumplir en tan sólo 11 minutos continuos, entre estos recopilamos los ejercicios más representativos para mantener la figura que tanto sueña cualquier persona.

Kendall Jenner en lindo bikini celeste tomando el sol / Instagram

Demos una probadita a los secretos de esta espectacular mujer de 1.76 de estatura, pareja del basquetbolista Ben Simmons de la NBA.

Abdominal tipo bicicleta.- Boca arriba por las manos en tu sien, dobla rodilla derecha y llévala a tu abdomen, mientras llevas el codo izquierdo a la misma. Repite del otro lado. Ejecuta esta abdominal por 30 segundos. Haz cuatro repeticiones con 10 segundos de descanso entre cada una.

Abdominal con giro.- Es igual a la abdominal clásica pero en vez de ir de frente, lleva tu torso de lado. Ve alternando a la derecha y a la izquierda con 15 repeticiones.

Abdominal de mariposa.- Acuéstate boca arriba, ahora sujeta la cabeza con las manos. Dobla tus rodillas, mantén juntos los pies y abre las rodillas sin despegar los pies. Ahora sube los codos con la barbilla levantada con15 repeticiones.

Es una rutina sencilla y con resultados increíbles que nos comparte la mujer mejor pagada en el modelaje, con esas credenciales es para tomarse en cuenta.

Kendall Jenner posando para Calvin Klein / Instagram