"El encierro no me atormenta": Marlene Favela disfruta de la cuarentena

Ciudad de México.- La sensual y talentosa actriz, Marlene Favela, cautivó las redes al publicar una fotografía en la que muestra como disfruta de la cuarentena y el aislamiento.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la mexicana de 42 años de edad, publicó la instantánea en la que aparece sentada desde el balcón de su casa mientras posa despreocupada y con la mirada perdida.

Este encierro no me atormenta, lo veo como una posibilidad de buscar en mi interior y descubrir cosas todos los días. Gracias Dios por esta vida hermosa que me regalaste", escribió la intérprete en la postal.