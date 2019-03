El episodio final de ‘The Big Bang Theory’ se transmitirá este día

Estados Unidos.- A finales de agosto de 2018 se dio la inevitable y nostálgica noticia sobre el término de la serie The Big Bang Theory en su doceava temporada, sin embargo, es hasta ahora que CBS revela la fecha de transmisión y detalles del capítulo que pondrá fin a la historia del listo y divertido grupo de amigos.

Según ha trascendido a diversos portales, el último episodio llegará a la pantalla chica el 16 de mayo, mismo que será transmitido de las 20:00 a las 21:00 horas.

De acuerdo con los reportes, Chuck Lorre, creador de la serie, indicó que el final de The Big Bang Theory durará una hora y consistirá en dos episodios que “se conectarán”.

La historia de ‘Penny’, ‘Sheldon Cooper’, ‘Leonard Hofstadter’, ‘Howard Wolowitz’, ‘Raj Koothrappali’, ‘Bernadette Rostenkowski’ y ‘Amy Farrah Fowler llega a su término después de 12 temporadas, 279 episodios y al menos 52 nominaciones a los premios Emmy.

Estamos por siempre agradecidos con nuestros fans por su apoyo hacia The Big Bang Theory durante las once pasadas temporadas. Nosotros, junto al reparto, los escritores y el equipo de trabajo, estamos realmente agradecidos por el éxito del show y tenemos el objetivo de hacer un final de temporada, y un final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un épico y creativo cierre”, externaron en agosto las productoras detrás de la serie.